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Mehmet Tüm Balıkesir'den aday adayı oldu

Cumhuriyet Halk Partisin'den 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Milletvekili adayı olmak isteyen adaylar, başvuru dosyalarını genel merkeze teslim etmeye başladı. Adaylık başvurusunda bulunan önceki dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Balıkesirli seçmenlerin bu seçimde gerekli adımları atacaklarını ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak Balıkesir'de milletvekili sayılarını artıracaklarını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2023 07:22, Son Güncelleme : 19 Mart 2023 00:27
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Mehmet Tüm Balıkesir'den aday adayı oldu

Türkiye 14 Mayıs'ta erken seçime gidiyor. Siyasi partiler seçim öncesi milletvekili adaylarını belirlemek için milletvekilliliği aday adayı başvurularının bitmesini bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisin'den 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlerde milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan önceki dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm açıklama yaptı.


'ÇÖZÜMÜN ADRESİ KILIÇDAROĞLU'DUR'
Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Balıkesir Milletvekiliiği yapan ve 28.dönem için milletvekilliliği başvurusu yapan Mehmet Tüm, " Partimizin genel merkezindeyiz. Milletvekili adaylığı için dosyamızı teslim ettik. Güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Balıkesir ve hepimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Geliyor gelmekte olan. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Bu seçim Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Onun için hiç yorulmadan çok çalışacağız. Partimizin gerekli kurulları adaylık başvurularını inceleyerek doğru adayları belirleyecektir. Eğer milletvekili adayı olamazsak partimize küsmeden hep birlikte el ele çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'de doğru gitmeyen bir takım sorunlar var. Bu sorunların giderilmesi için tek çözüm yeri Millet ittifakı ve Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğludur" dedi.


'MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYIYIM'
Tüm," Depremle şehirlerimiz sarsıldı. Sadece binalar değil, yüreğimiz de yıkıldı. Bu halk ne bu depremi, ne de bu depremde olan biteni unutmayacaktır. Bir yanda "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" deyip, insanımızı kurtaramayanları, Her şeyi kadere bağlayanları, bir yanda başarısızlıkları ortaya çıkınca "zaman birlik ve beraberlik zamanı" deyip susturanları unutmayacaktır. Önümüzdeki seçim ile birlikte ülkemizin kaderini ve çocuklarımızın yarınlarını birlikte belirleyeceğiz. Bu seçim tarihi bir seçimdir. Ben de bir arkadaşınız olarak milletvekili aday adayıyım. Çünkü Balıkesir hak ettiği yerde değildir. Genel bütçeden hak ettiğini alamamıştır. İktidar, şu ana kadar, Balıkesir'e üvey evlat muamelesi yapmıştır. Balıkesir iktidar tarafından adeta cezalandırılmıştır. Balıkesir'i karış karış ve defalarca dolaştım. Her bölgenin sorunlarını yakından biliyorum. Eğer fırsat verilirse bu sorunları çözmek için var gücümle çaba sarf edeceğim" dedi.


'BALIKESİR GEREKLİ OYU VERECEKTİR'
Tüm" Balıkesirli vatandaşlarımızın nasıl sorunlarla karşılaştığını çok iyi biliyorum. Balıkesir Kuvayi Milliye şehridir. Böylesine yiğit bir şehrimizin artık sorunlarla değil, doğal güzellikleriyle, ticaretiyle, tarımıyla ön plana çıkmalıdır. Balıkesirli hemşerilerimin bu seçimde gerekli adımları atacaklarını ve oylarını bizlere vereceklerini görüyorum. Bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi olarak Balıkesir'de Milletvekili sayımızı artıracağımızı düşünüyorum "diye konuştu

CHP Balıkesir Milletvekili Aday ADAYI Mehmet Tüm kimdir?

CHP Balıkesir milletvekili aday adayı olan Mehmet Tüm 1957 Kayseri - Sarız doğumlu. Kayseri Teknik Lisesi İnşaat ve Teknik Bölümünü bitiren Mehmet Tüm Bayındırlık bakanlığında işe girdi. Balıkesire tayini çıkan Mehmet Tüm çalışırken aynı zaman Balıkesir Necati Bey Akşam Eğitim Fakültesine devam etti ve buradan mezun oldu.

Mehmet Tüm, 1990 Yılında Tüm Yapı İnşaat Limited Şirketini kurarak Bandırma ve Edremit'te inşaat işleri yapmaya başladı.

1994-1999 yılları arasında CHP Bandırma İlçe yönetim üyeliği ve Bandırma Belediyesi Meclis üyeliği yaptı. Sosyal Demokrasi Vakfı SODEV'in 2000 yılında Balıkesir temsilciliğini üstlenen Mehmet Tüm uzun yıllar aynı vakfın Türkiye Genel Sekreterliğini sürdürdü.

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