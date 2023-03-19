Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Jorge Jesus 68. dakikada kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin golleri 65 ve 85. dakikalarda (Penaltıdan) Enner Valencia ve 90+2'de Emre Mor'dan geldi.
Alanyaspor'un tek golünü ise 6. dakikada Koulouris kaydetti.
Maçta 2 gole imza atan Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Valencia ligde 25 gole ulaştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maçın 68. dakikasında kırmızı kart gördü. Portekizli teknik adam Beşiktaş derbisinde cezalı durumu düştü.
Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Fenerbahçe puan 54'e çıkararak Galatasaray'ın puansız kapattığı haftada zirve takibini sürdürdü. Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.
İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.Fenerbahçe'de Jorge Jesus kırmızı kart gördü Fenerbahçe'den devre arası açıklama: