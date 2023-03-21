Sağlık-Sen Başkanı Doğan: Saha gerçeğini yansıtacak taleplerle masaya gideceğiz

Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, "Saha gerçeğini yansıtacak, hukuk ve mevzuat yönünden eksiksiz, çalışan açısından doyurucu, kamu işvereni açısından reddedilmesi zor taleplerle 7. Dönem Toplu Sözleşme masasına gideceğiz" dedi.

Sahada Yaşanan Sorunlar ve Talepler Belirlendi

Sağlık-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, ilgi yoğun oldu. Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, şube başkanları ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen, alanında bilgin ve yetkin sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının katılımıyla yapılan toplantıda, sahada yaşanan sorunlar, bu sorunlara karşı çözüm önerileri ve talepler belirlendi.

Toplantıda belirlenen sorun, çözüm önerileri ve talepler rapor haline getirilerek, hem 7. Dönem Toplu Sözleşme masasında hem de KPDK ve KİK toplantılarında yetkililerle paylaşılacak.

12 Ayrı Çalışma Grubu Oluşturuldu

Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının taleplerini belirlemek için Aile Hekimliği Çalışma Grubu, Üniversiteler Çalışma Grubu, Sosyal Hizmetler Çalışma Grubu, Adli Tıp Çalışma Grubu, Bakanlık Merkez ve Bağlı Kuruluşlar Çalışma Grubu, 112 Çalışma Grubu, Hekim-Diş Hekimi Çalışma Grubu, Ebe-Hemşire ve Sağlık Profesyonelleri Çalışma Grubu, Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı Çalışma Grubu, Teknik Hizmetler Sınıfı Çalışma Grubu, 663 sayılı KHK'ya Tabi Sözleşmeli Yönetici Çalışma Grubu ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Çalışma Grubu olmak üzere odak çalışma yöntemiyle 12 ayrı çalışma grubu oluşturuldu.

"Mücadelemizin Temelini İnsan Onuruna Yaraşır Bir Yaşam Oluşturuyor"

Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, aldıkları sorumluluğun farkında olduklarını belirterek, "Sağlık-Sen olarak 28 yıllık tertemiz mazimizde her zaman sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın yanında yer aldık. Mücadelemizin temelini insan onuruna yaraşır bir yaşam oluşturuyor. Hepimiz bunun için mücadele ediyoruz. Kuruluş felsefemiz haksızlıklara rıza göstermemek, adaletsizlikleri ortadan kaldırmak ve bu doğrultuda sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının refah seviyesini yükseltmek olmuştur. Memur-Sen ve Sağlık-Sen çeyrek asrı aşan örgütlü yapısıyla, bu mücadelenin bayraktarlığını yapıyor" diye konuştu.

Çalışanların sorunlarına kalıcı ve yapıcı çözümlerin bulunmasını ana hedef olarak belirlediklerini vurgulan Doğan, sağlık ve sosyal hizmet alanında yetkili sendika olarak 7. Dönem Toplu Sözleşme teklif ve talep dosyası oluştururken güçlü bir çalışma ortaya koymak istediklerini belirtti.

"Belirlenen Talepler ve Çözüm Önerileri Rapor Haline Getirilecek"

Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu anlayışla stratejik çalışmalarımıza dayanak oluşturacak saha gerçeğini de yansıtmak üzere hazırlıkların hukuk ve mevzuat yönünden eksiksiz, çalışan açısından doyurucu, kamu işvereni açısından reddedilmesi zor içerikte olması gerekmektedir. Tam da bu noktada oluşturduğumuz çalışma gruplarıyla sahanın talep ve beklentilerini belirlemeyi arzu ediyoruz."

Toplantıda, tespit edilen sorunları, belirlenen talepleri ve ortaya konulan çözüm önerilerini Genel Merkezin uzman ekipleri öncülüğünde analiz edip rapor haline getireceklerini dile getiren Doğan, rapor haline getirilen dosyanın hem toplu sözleşmede, hem de KPDK ve KİK toplantılarında muhataplarla paylaşılacağına dikkat çekti.

Doğan, "7. Dönem Toplu Sözleşme masasında çalışanların alın terlerinin ve emeklerinin karşılığını alabilmek için mücadele edeceğiz. Ülkemizin umudu sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın yüzlerini güldürmek için elimizden geleni yapacağımızdan, mücadele etmekten bir an olsun geri durmayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Irgatoğlu: 7. Dönem Toplu Sözleşme Dönemi İçin Eylem Planı Hazırladık

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ise Ağustos ayında görüşmeleri başlayacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşme'ye yönelik teklif ve talep dosyasını oluşturmak üzere belirledikleri eylem planı dahilindeki ilk toplantıyı, saha değerlendirme olarak gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Sahanın gerçek sorun ve taleplerine kulak vermeyi, bunları kayıt altına almayı ve rapor haline getirmeyi, aynı zamanda bu raporları yetkililerle paylaşmayı amaçladıklarını belirten Irgatoğlu, anket çalışmalarıyla da saha araştırmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Irgatoğlu, tüm çıkan sonuçları Genel Merkez'in uzman ekipleriyle değerlendirerek, 7. Dönem Toplu Sözleşme talep dosyasını hazırlayacaklarını kaydetti.