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Muharrem İnce'den 3 partili yeni ittifak önerisi

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Muharrem İnce; "İttifaklar olabilir mi, tabii ki olur. Mesela Türkiye'ye ittifak öneriyorum; CHP, İyi Parti, Memleket Partisi.' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2023 22:58, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 22:57
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Muharrem İnce'den 3 partili yeni ittifak önerisi

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce'nin açıklamaları şöyle:

Yorgun bir Erdoğan var. Bu Erdoğan gidecek de, peki bu 6'lı Masa ile bu olur mu? Erdoğan'ın gitmesinde hemfikiriz. Hayal görmeyin diyorum. 1,5 yılda adayı zor belirlediler. Masa devrildi, kalktı. Mesela Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Ali Dibo'dan Adalet Bakanı olur mu?' Sadullah Ergin'den bahsediyor. Sadullah Ergin şimdi nerede? DEVA Parti'den milletvekillerini belirleyecek komisyonunun temsilcisi. Sayın Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecekti, şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapıyor. Buradan nasıl bir umut çıkar, birisi anlatsın bana.

Türkiye'yi nasıl yönetecekler
İttifaklar iki türlü kurulur. Bir ilkeler bir de menfaat ittifakı kurulur. Hüdapar'la AKP ittifak kuruyor, Türk bayrağını tartışıyor. MHP de susuyor.

Millet İttifakı da bir çıkar ittifakı. 59 yaşındayım. 21 sene önce milletvekili oldum. 1 Mart 2003 tezkeresinde oy kullandım. 15,5 milyon oy alıp, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. oldum. Ağrı'ya 3 kez gittim. Hakkar-Şırnak arasını 3 kere geçtim. Artvin'den Edirne'ye Türkiye'nin dört bir yerini karış karış dolaşıyorum. Erdemli'den Kaş'a kadar bütün Akdeniz sahilini uzun kollu gömlekle dolaştım. Kısa kollu gömlek siyasetçiye yakışmaz. Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceksin, vazgeçmişin Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaksın. Masayı yönetemediler, Türkiye'yi nasıl yönetecekler?

İttifaklar olabilir mi, tabii ki olur. Mesela Türkiye'ye ittifak öneriyorum; CHP, İyi Parti, Memleket Partisi. Anayasa'nın ilk 4 maddesini tartışmaz, Türk bayrağını tartışmaz, tarikatları tartışmaz.

"Beni o akşam hançerlediler"
Mansur Yavaş bir kaybetti, bir daha kaybetti, kazandı. Kılıçdaroğlu 13 kere kaybetti, ben bir kere kaybettim. Bir kere penaltı kaçırdım. O mesajı ben açtım, pişman mısın, pişmanım. Ben diyeceğim ki, 'seçim ikinci tura kaldı'. Kaybettiğimi bilmiyorum, kazandığımı bilmiyorum. CHP görevini yapmamış. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. 12 bin 843 sandığa gözlemci koymamış CHP. Bu 4 milyon oy demek. Bu kadar sandığa gözlemci koymazsanız. YSK'nın bu belgesi ortada iken bana daha seçim gecesini sormak. Beni satmışlar resmen satmışlar! Binim hatam partime güvenmekti. Ben o gençlik, kadın kolları, ilçe başkanlıkları canım ciğerdi. Yukarıda operasyon yapan bu sistemi göçertti. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? Herkes bana soruyor. Beni o akşam hançerlediler...

Muhalefet partileri bir olup sandıkları koruyalım
CHP Genel Merkezi'nde birtakım insanlar oturuyor Muharrem İnce'yi kötülemek için. Sadece AK troller yok.

Ben AK Parti'den çok oy alıyorum. Kemal Bey alamıyor, ben alıyorum. Onlar da beni görüyor. Bugün CHP'de uçakta bir milletvekille yanyana oturduk, kendisine de söyledim 'ayıp oluyor' dedim. Eğer oturup konuşacaksak, ben size zeytindalı uzatayım dedim. Şu 'sarayın adamı, AK Parti destekliyor' iftiralarını atmayın dedim. AK Parti'ye gerek yok; CHP kendi evlatlarını yemekte çok mahir zaten. Sayın Akşener masada 'kazanacak aday istiyorum' dedi, masadan kalktı. Aynı mahfiller Meral Akşener'e neler söylemediler. CHP Genel Merkezi'ndeki trollerin gazabına uğradı.

Beni kimse aday yapmadı. Genel başkanların birini Cumhurbaşkanı aday yapma hakları olmamalı. Ben partimde sandık kurdum, 105 bin kişi oy kullandı. Bu insanlar bana güvenmi, 105 bin kişi oy kullanmış. Ben bunların kararı olmadan ne çekilirim ne bir şey yaparım. Burada bir örgüt var. Ama Milli Yol Partisi'yle görüştü, BTP ile görüştü, DP'yi Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptı. Masada İYİ Parti'yi ayrı tutuyorum. Geri kalan 4'ünün toplamının 4 katı oyum var.

Öneriyorum, 1 yıldır bağırıyorum. 6'lı Masa Cumhurbaşkanlığı seçimini ayrı yapsın, sandık güvenliği için bütün muhalefet partileri hepimiz bir araya gelelim sandıkları koruyalım diyorum. Mesela Kırşehir bizim olsun, biz koruyalım sandıkları. 200 bin sandığı birlikte koruyalım. Bunu söylüyorum, hala karşılık bulmadı. 10 Nisan'da listeler açıklandığında göreceksiniz. Benim kehanetlerim var ya, dolar 10 lira olacak, deprem meselesi, 3 Mart'ta görürsünüz diyorum ya. Bana 'bölücü' diyenlere '10 Nisan akşamı görüşürüz' diyorum. Yandı gülüm keten helva.

CHP Genel Merkezi'nde birtakım insanlar oturuyor Muharrem İnce'yi kötülemek için. Sadece AK troller yok.

Ben AK Parti'den çok oy alıyorum. Kemal Bey alamıyor, ben alıyorum. Onlar da beni görüyor. Bugün CHP'de uçakta bir milletvekille yanyana oturduk, kendisine de söyledim 'ayıp oluyor' dedim. Eğer oturup konuşacaksak, ben size zeytindalı uzatayım dedim. Şu 'sarayın adamı, AK Parti destekliyor' iftiralarını atmayın dedim. AK Parti'ye gerek yok; CHP kendi evlatlarını yemekte çok mahir zaten. Sayın Akşener masada 'kazanacak aday istiyorum' dedi, masadan kalktı. Aynı mahfiller Meral Akşener'e neler söylemediler. CHP Genel Merkezi'ndeki trollerin gazabına uğradı.

Beni kimse aday yapmadı. Genel başkanların birini Cumhurbaşkanı aday yapma hakları olmamalı. Ben partimde sandık kurdum, 105 bin kişi oy kullandı. Bu insanlar bana güvenmi, 105 bin kişi oy kullanmış. Ben bunların kararı olmadan ne çekilirim ne bir şey yaparım. Burada bir örgüt var. Ama Milli Yol Partisi'yle görüştü, BTP ile görüştü, DP'yi Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptı. Masada İYİ Parti'yi ayrı tutuyorum. Geri kalan 4'ünün toplamının 4 katı oyum var.

Öneriyorum, 1 yıldır bağırıyorum. 6'lı Masa Cumhurbaşkanlığı seçimini ayrı yapsın, sandık güvenliği için bütün muhalefet partileri hepimiz bir araya gelelim sandıkları koruyalım diyorum. Mesela Kırşehir bizim olsun, biz koruyalım sandıkları. 200 bin sandığı birlikte koruyalım. Bunu söylüyorum, hala karşılık bulmadı. 10 Nisan'da listeler açıklandığında göreceksiniz. Benim kehanetlerim var ya, dolar 10 lira olacak, deprem meselesi, 3 Mart'ta görürsünüz diyorum ya. Bana 'bölücü' diyenlere '10 Nisan akşamı görüşürüz' diyorum. Yandı gülüm keten helva.

Burada oy bölmesi olmaz
İnsanlar şu travmadan çıkamadılar. DYP, DSP, ANAP, SHP dördü 10'la 20 arasında dağıldı. Tayyip Erdoğan 20-25 arasında seçildi. Şu anda girdik; 25 Muharrem İnce aldı, Kılıçdaroğlu 35 aldı, 40 Erdoğan aldı. Seçilemiyor. Seçilemiyorsa oy bölmesi niye? Belediye başkanı olsa seçiliyor. Belediye başkanlığı seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi aynı ölçüde ölçüyorlar. Matematik bilen adamlar bunu söylüyor. Burada oy bölmesi olmaz.

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