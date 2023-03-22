22 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- İYİ Partinin Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, depremzedeleri ve esnafı ziyaret edecek.

(Diyarbakır/11.00/12.30/15.30)

2- TÜİK, 2022 yılı çocuk araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in temasları sürecek.

(Moskova)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.00)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki son maçında Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın Telekom Baskets takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

3- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 17. haftasında A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Litvanya'nın Lietkabelis takımıyla, B Grubu'nda Türk Telekom, İngiltere'nin London Lions ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Panevezys/20.00/Londra/22.30)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibini konuk edecek.

(Mersin/19.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasından ertelenen Fenerbahçe Alagöz Holding-Çankaya Üniversitesi maçı yapılacak.

(İstanbul/14.00)

6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın yarı final rövanşında Türk Hava Yolları, İtalya'nın Savino Del Bene ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor, Spor Toto-TÜRŞAD, Halkbank-Altekma, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Fenerbahçe HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne-Cizre Belediyespor ve Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/15.00/18.00/Bursa/Tokat/17.00/İzmir/18.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasından ertelenen maçta Kastamonu Belediyespor ile Anadolu Üniversitesi karşı karşıya gelecek.

(Kastamonu/18.00)