Kılıçdaroğlu: Beni seçin KHK'lılara haklarını geri vereyim

Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerine haftalar kaldı.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan.

Millet İttifakı da tüm tartışmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi için karar aldı.

Halk TV'de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya'nın, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz demiştiniz" sözlerine, "Evet, bana oy vereceksiniz" şeklinde yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı ve KHK tutuklularını da serbest bırakacağını belirtti.

Aynı vaatleri daha önce de vermişti

CHP lideri daha önce de "Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncelerinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.