Şehit savcı Kiraz'la ilgili paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önceki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2023 22:35, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 22:55
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart 2015'te terör örgütü mensuplarınca şehit edilen savcı Kiraz'ın makamında alıkonulduğu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan E.E.Y hakkında soruşturma başlattı.
Şüpheli, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
E.E.Y'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSYÖN A.Ş'de insan kaynakları uzmanı olduğu öğrenildi.