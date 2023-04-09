ODTÜ'de 'sınavda başörtüsü taktırmama' iddiasına soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu haber içeriğine göre sınav öncesi öğrencilerden uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili olarak öğretim görevlisi tarafından, çevrim içi yapılacak olan sınavda "kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek" uyarısında bulunulması suretiyle başörtüsü takmamalarının istendiği belirtildi.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Başsavcılığın, Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi gereğince ayrımcılık suçlamasıyla konu hakkında resen soruşturma başlattığı bilgisi verildi.