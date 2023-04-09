ODTÜ'de 'sınavda başörtüsü taktırmama' iddiasına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de çevirim içi sınav öncesi öğrencilerden başörtüsü takmamaları istendiği iddiaları üzerine olaya ilişkin resen soruşturma başlattığını duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 08:24, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 08:19
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu haber içeriğine göre sınav öncesi öğrencilerden uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili olarak öğretim görevlisi tarafından, çevrim içi yapılacak olan sınavda "kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek" uyarısında bulunulması suretiyle başörtüsü takmamalarının istendiği belirtildi.
RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Başsavcılığın, Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi gereğince ayrımcılık suçlamasıyla konu hakkında resen soruşturma başlattığı bilgisi verildi.ODTÜ'den çevrim içi sınav yönergeleri hakkında açıklama: ODTÜ'de online sınava girecek başörtülülere '28 Şubat' yaptırımı