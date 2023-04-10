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AK Parti, seçim kampanyasında kullanacağı tasarımları belirledi

AK Parti, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adaylarının kullanabileceği logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları belirledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 23:17, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 23:49
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AK Parti, seçim kampanyasında kullanacağı tasarımları belirledi

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Kampanya sürecinde adaylarca kullanılacak afiş, billboard, broşür, araç giydirme, kartvizit, pankart, sosyal medya ve sahne tasarımları belirlendi.

AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde, "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarını kullanacak.

Aday broşürlerinin ön yüzünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Bu memleket için doğru işler yapacağız, doğru olacağız." sözü ile fotoğrafı yer alacak. Diğer bölümlerde ise şehir ismi ve adayın fotoğrafıyla ismi bulunacak.

Broşürde ayrıca Türkiye Yüzyılı'nı anlatan metne de yer verilecek.

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