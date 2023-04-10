Togg, İçişleri Bakanlığının envanterine girdi

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı'nda Togg, bakanlığımıza yakıştı mı yakıştı. Türkiye'nin devrimi, yerli ve milli arabamız Togg, bakanlığımızın envanterinde. Bir hayali daha gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Bakan Soylu'nun Togg'u kullanırken çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.