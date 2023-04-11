Muharrem İnce'den TCG Anadolu için övgü dolu paylaşım

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TCG Anadolu için övgü dolu paylaşımda bulundu ve kendi iktidarında bu tür yattırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Muharrem İnce "TCG Anadolu, ülkemize hayırlı olsun. Donanmamızın böyle bir gemiye sahip olması beni çok mutlu etti. Ben cumhurbaşkanı seçildiğimde hem bu hayat pahalılığını bitireceğim hem de bu tür yararlı yatırımları artırarak devam ettireceğim. Sözüm söz." dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise Cumhuriyet Gazetesine verdiği röportajda "Savunma sanayide şunu yaptık bunu yaptık, Hepsi hikaye. SİHA'lar yapıldı ama bu Tayyip Beyin değil SİHA'yı yapanların başarısı. Uçakları var, motoru nerede?" dedi.