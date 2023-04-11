11 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları
11 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet Buluşması"na, yeni belediye binası açılışına ve iftar programına katılacak, şehitliği ziyaret edecek.
(Çanakkale/13.30-19.55)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İMECE Yer Gözlem Uydusu Fırlatma Töreni'ne katılacak.
(Ankara/09.00)
2- TÜİK, şubat ayı sanayi üretim ile inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 ve 10 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
SPOR
1- 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak. Antalya Spor Salonu'ndaki şampiyonanın ilk gününde erkeklerde elemeler yapılacak.
(Antalya/10.00)
2- Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final mücadelesi başlayacak; Benfica-Inter, Manchester City-Bayern Münih ilk maçları oynanacak.
(Lizbon/Manchester/22.00)
3- Spor Toto 1. Lig'in 32. haftası başlayacak; Ankara Keçiörengücü-Göztepe, Bodrumspor-Pendikspor ve Yılport Samsunspor-Tuzlaspor maçları yapılacak.
(Ankara/13.30/Muğla/16.00/Samsun/20.30)
4- TFF 2. Lig'in 23. haftasında Beyaz Grup'ta olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor maçı oynanacak.
(Şanlıurfa/15.00)
5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftası Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Bursa/16.00)
6- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ikinci etabı Ankara Atlı Spor Kulübü'nde kadınlar eleme yarışlarıyla başlayacak.
(Ankara)