MHP'li Yalçın: Ufak tefek eksiklikleri de olsa bu sistemi yaşatmalıyız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Millet İttifakı'nın söylediği tek şeyin "güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek" olduğunu belirterek, "Bu saatten sonra mümkün değil. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kuvvetli hale getirmeye çalışıyor. Bu sistemin bozulmaması lazım, bu sistemi yaşatmalıyız, ufak tefek eksikleri varsa onarmalıyız." dedi.

Yalçın, Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) bünyesindeki 60 televizyon ve 45 radyo ile sosyal medyadan yayımlanan "100. Yıl Seçimi Programı"nda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarıyla beraber afetten etkilenen illere gittiklerini anlatan Yalçın, yaraların sarılması için çalıştıklarını ve yardım çalışmalarını hala sürdürdüklerini belirtti.

Yalçın, "Seçmen Cumhur İttifakı'na neden oy vermeli?" sorusuna, "Onların sinesinden çıktığımız için. Başka bir siyasi hareket de bu iddiada bulunabilir ama son yıllarda partilerin ve ittifakların politikaları iyice ayrıştı. Kimin, nereye gitmek istediği netleşti." cevabını verdi.

Cumhur İttifakı ve MHP'nin, ülkenin bekasını ve geleceğini önemsediğini ve öncelediğini vurgulayan Yalçın, "Vatandaşın bu noktada hiçbir şüphesi yoktur. Bundan sonra olacağını da hiç zannetmiyoruz. Aynı minvalde giden de bir AK Parti var ve iki yeni partinin katılmasıyla ciddi bir ittifak kurduk." ifadesini kullandı.

Yalçın, altılı masanın şimdiden bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi makamları bölüşme çabasında olduğunu dile getirerek, "Bunu, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş gibi hayali bir senaryo ile izaha çalıştılar. Pazarlığı, milletin gözü önünde yapıyorlar. Bizim böyle bir pazarlığımız hiç olmadı. Çünkü Cumhur İttifakı'nda millet menfaatine çalışan bir ittifak anlayışı var." diye konuştu.

Semih Yalçın, "Altı artı bir eşittir yedi dediğimiz yapılanma, sırtını bir taraftan FETÖ'ye bir taraftan HDP üzerinden PKK'ya dayamış. 'Neden Cumhur İttifakı?' sorusunun cevabı burada. Cumhur İttifakı, istiklali ve istikbali hiçbir şekilde tehlikeye düşmeyecek bir Türkiye istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Millet İttifakı'nın, Türkiye'yi yönetemeyeceğini, gelecek ve yeniliğin yolunu açamayacağını savunan Yalçın, "Millet İttifakı veya zilletçiler bugüne kadar bir program olarak neyi ortaya sundular? Söyledikleri bir tek, güçlendirilmiş parlamenter sistem, buna geçmek, bu saatten sonra mümkün değil. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kuvvetli hale getirmeye çalışıyor. Bu sistemin bozulmaması lazım, bu sistemi yaşatmalıyız ufak tefek eksikleri varsa onarmalıyız." görüşünü paylaştı.

- "Kandil, şu anda zilletçileri övüyor"

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iktidara geldiğinde Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı, bazı KHK'lıları serbest bırakacağını söylediğinin hatırlatılması üzerine Yalçın, "FETÖ'cüleri, mağdurları, yurt içindekileri çıkaracak. Yurt dışındakileri de getirecek. Kandil, şu anda zilletçileri övüyor. Kandil'deki, o Karayılan vesaire o sürüngenler 'MHP, AK Parti iktidarını devirmeniz lazım' diye akıl veriyorlar. Kılıçdaroğlu'nu, zillet ittifakını desteklediklerini alenen söylüyorlar, çekindikleri bir şey yok. Bunu aziz milletimiz görecektir." düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "HDP'lilerin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına oy verme çağrısı yaptıklarının" ifade edilmesi üzerine, "HDP ve HDP'nin milletvekilleri, Mecliste etekli, kravatlı ve mazbatalı terörist uzantılarıdır. HDP'nin PKK ile iltisakı açıktır." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, HDP ile ittifak oluşturarak, CHP'nin geleceğini başkalaştırdığını öne süren Yalçın, HDP'nin, resmi olarak Millet İttifakı'nda yer almasa da CHP'ye desteğinin açık olduğunu kaydetti.

Yalçın, "MHP için bu seçimin önemi nedir?" sorusunu, "Gelişen ve büyüyen bir Türkiye var. Bölgesinde güç olan, süper güç olmaya yönelmiş bir Türkiye var. Dış politikası doğru giden bir Türkiye var. Bunun devamını sağlamak istiyoruz. Bunun devamını tesis ettiğinizde, bu şartları seçim sonrasında da oluşturduğunuzda Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceğinden emin olacaksınız." diye yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, kürsüye mermi kovanlarını koymasına ve onları yere atmasına yönelik değerlendirmesi sorulan Yalçın, bu durumu tasvip etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Semih Yalçın, milletvekili aday listelerinin açıklandığının anımsatılması üzerine, MHP'nin 600 adayından 90'ının kadın, yüzde 70'inin yüksek tahsilli, 16'sının engelli olduğuna dikkati çekti.