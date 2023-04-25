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Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' yapıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 07:15, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 07:35
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Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' yapıldı

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan 2 bin kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek "Şafak Ayini"nin başlamasını bekledi.

Şafak vakti başlayan programda, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Matt Keogh ve Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup okundu.

Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale Vali Yardımcısı Davut Boztaş ile diğer ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından dua edilmesiyle tamamlanan programa, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders ile 25 ülkeden çok sayıda maslahatgüzar, büyükelçi, misyon başkan yardımcısı ile savunma ataşeleri katıldı.

- Anzaklar ve Anzak Günü

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzaklar 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Orta Doğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı. Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

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