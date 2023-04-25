Kartal'da sürat botundan denize düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kontrolden çıkan ve çalışır vaziyetteki bot, sahildeki kayalıklara çarparak durdu. Botun, kontrolden çıkarak sahildeki kayalıklara çarpma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Haber verilmesi olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kartal Dragos sahilinde, dün akşam saatlerinde sürat botuyla denize açılan 2 kişi henüz belirlenemeyen bir sebeple denize düştü.

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