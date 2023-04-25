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Kartal'da sürat botundan denize düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kartal'da sürat botundan denize düşen 2 kişiden biri kurtarılırken, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 07:36, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 07:37
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Kartal'da sürat botundan denize düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Alınan bilgiye göre, Kartal Dragos sahilinde, dün akşam saatlerinde sürat botuyla denize açılan 2 kişi henüz belirlenemeyen bir sebeple denize düştü.

Haber verilmesi olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Denize düşen 1 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Hipotermi geçirdiği öğrenilen kişinin hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kontrolden çıkan ve çalışır vaziyetteki bot, sahildeki kayalıklara çarparak durdu. Botun, kontrolden çıkarak sahildeki kayalıklara çarpma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter desteğiyle, kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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