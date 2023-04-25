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İran'dan PKK'ya İHA eğitimi

PKK'ya helikopter tahsis edip pilotluk eğitimi veren ABD, helikopterlerden ikisinin 15 Mart'ta Irak'ın kuzeyinde düşmesiyle suçüstü yakalanmıştı. Bu vahim olaydan sonra teslim olan bir PKK'lı ise İran'ın da yine Irak'ta İHA eğitimi vermeye başlayacağını anlattı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 08:00, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 08:12
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İran'dan PKK'ya İHA eğitimi

İran Devrim Muhafızları güdümündeki Haşdi Şabi unsurları terör örgütü PKK'ya İHA eğitimi vermeye başlayacak.

ABD'nin terör örgütü PKK'ya helikopter tahsis etmesi ve teröristlere yönelik uçuş eğitimi vermesinin ardından şimdi de İran'ın terör örgütüne insansız hava aracı (İHA) eğitimi verdiği ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu gelişme 15 Martta PKK'lı sözde üst düzey teröristleri taşıyan 2 helikopter düştükten 10 gün sonra yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu güdümündeki Haşdi Şabi unsurlarınca verilecek eğitimler Irak'ın Tikrit şehrinde kullanılmayan bir havaalanı ve çevresinde gerçekleşecek. İran'ın eğitimleri yasal zemine oturtmak için Irak Sivil Havacılık biriminden gerekli izinleri aldığı belirtiliyor.

İRAN'DAN SAHTE PASAPORTLA GELECEKLER

Teslim olduktan sonra itirafçı olan Avareş kod adlı B.R. isimli teröristin ifadelerine göre, PKK'nın sözde doğu sevk ve idare birimi (DSİK) ile İran istihbaratı irtibat halinde ve düzenli olarak bilgi alışverişinde bulunuyor. PKK'nın İran'da bulunan teröristlerinin Ermanistan ile bağlantı kurduğuna dikkat çeken itirafçı terörist, PKK'nın sahte pasaportlarla İran sınırından legal geçiş denemesi yapacağını bu sayede Türkiye'ye yönelik yeni bir sızma kapısının açılmak istendiğini de anlattı.

TOPLANTIDAN İŞ BİRLİĞİ ÇIKTI

İran Devrim Muhafızları'nın, PKK'nın küçük Kandil'i olarak bilinen Sincar'daki YBŞ'li teröristlere İHA gönderdiği de güvenlik birimleri tarafından tespit edildi. Öte yandan 2022'nin son günlerinde Halep-Nubul bölgesinde İran destekli Şii milis gruplarıyla PKK/YPG'li teröristlere toplantı yapıldığı ve iş birliği kararı alındığı da ortaya çıktı.

HEDEF KARADENİZ GRUBU

İtirafçı terörist, DSİK sözde ana karargahının bulunduğu İran Dambat'ta 2022 yılı içerisinde PKK'ya katılanlara 3 devre olarak sözde eğitim verildiğini, eğitimi tamamlananların ise Irak'a gönderildiğini itiraf etti. PKK ile bir diğer terör örgütü MLKP'nin ortak hareket ettiğini vurgulayan B.R., "DSİK bölgesinde toplamda 5 MLKP'li terörist bulunuyor. MLKP terör örgütü mensuplarının amacı Karadeniz açılım grubunu tekrar canlandırmak" dedi.

PKK'ya 50 İHA verdiler

Şii milis gruplarının Deyri Zor askeri havalimanında bulunan depolardaki 50 İran menşeili kamikaze İHA ile keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılan İHA'ları PKK/YPG'ye teslim ettiği ifade ediliyor.

Ağrı'da arama yapıldı

Terörist B.R.'nin yer göstermesiyle yapılan aramalarda Ağrı kırsalında toprağa gömülü halde 1 kilogram patlayıcı madde, Kalaşnikof mermileri, gece görüş dürbünü, İHA ve SİHA'larda gizlenmek için kullanılan termal şemsiye ele geçirildi.

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