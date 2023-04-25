AK Parti yeni dönemde de aileye vurgu yapıyor

Geçtiğimiz 20 yılda ailenin her türlü zararlı eğilimden korunması ve sağlıklı nesillerin yetişeceği aile kurumunun güçlendirilmesi için büyük adımlar atıldı. Hukuktan sağlığa, örgün eğitimden yükseköğretime, diplomasiden bürokrasi ve çalışma hayatına kadar, kadınlar lehine birçok değişiklik yapıldı. Kadınlar eğitim, üretim, istihdam, siyaset ve sosyal hayatta daha görünür ve sorumluluk yüklenir konuma yükseltildi.

AİLE TEMELLİ BAKANLIK

* Kadına yönelik politikaların geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve tüm bunların kamu politikalarına yedirilmesi amacıyla "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" kuruldu.

* Kadın-erkek fırsat eşitliğinin yasal zemine oturtulması için Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu.

İŞ GÜCÜNE KADIN DOPİNGİ

* Kadınların çalışma hayatından kopmaması için her detay düşünüldü. Çalışan kadınların doğum ve süt izinleri 16 hafta oldu.

* Analık izninin bitiminden itibaren birinci çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üçüncü ve sonraki çocuklar için 6 aya kadar ücretli yarı zamanlı çalışma imkanı getirildi. Çoğul doğumlarda bu sürelere 1'er ay ilave edilecek ilkesinin yanında çocuğun engelli olması durumunda ise 12 ay süreyle ücretli yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı.

* 2002'de 6,8 milyon kişi olan kadın iş gücü, teşvikler ve kolaylıklarla 2022'de 10,9 milyon kişiye ulaştı. Yine 2002'de 6.1 milyon kişi olan kadın istihdamı 2022'de 9,4 milyon kişiye yükseldi.

ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

* Kadına şiddetle mücadele kapsamında 5 Ulusal Eylem Planı hazırlandı.

* Töre ve namus cinayetleri, 4. Yargı Paketi'yle de boşanmış eşe karşı işlenen şiddet ağırlaştırılmış suç kapsamına alındı.

* Şiddet İzleme Merkezleri 81 ile yaygınlaştırıldı.

* Şiddet mağduru kadınlar için oluşturulan kadın konukevlerinin sayısı 8'den 149'a çıktı.

* Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hayata geçirildi. 3 milyon 713 kişinin kullandığı uygulama ile 268 bin 437 ihbarda bulunuldu.

Cinsel sapkınlığa yasal güvence vadediyorlar

Her biri devrim niteliğindeki atılımlara karşın muhalefetin vaatleri ise aile yapısını dinamitleme niteliğinde. Masa, sözde aile kurumunu korumak adına hazırlanan ancak daha çok sapkınlıkları destekleyen ve kadın beyanını esas alarak aile kurumuna en büyük zararı veren İstanbul Sözleşmesi'ni ise tekrar hayata geçirecek. LGBT savunuculuğuna soyunan 6+1'li Masa'nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında LGBT'nin Türk aile yapısını bozmadığını ifade etmişti. LGBT dernek üyeleri Kılıçdaroğlu'nu fahri üye ilan etti. Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatleri arasında cinsel sapkınlığa yasal güvence de yer alıyor.

ÜÇÜNCÜ CİNSİYET SEÇENEĞİ

Sapkınlıkları meşru gösterme girişiminde bulunan CHP'nin sicili bir hayli kabarık.

* CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi, öğrenciler için hazırlanan sınav başvuru formunda cinsiyet bölümünde "erkek" ve "kadın"ın yanına açtığı "diğer" seçeneğiyle dikkat çekti. Gelen tepkiler üzerine "üçüncü cinsiyet" formdan kaldırıldı.

* CHP'li Nilüfer Belediyesi de LGBT için özel merkez kurdu. Belediyenin sitesinden merkeze ilişkin yapılan açıklamada, "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır" denildi.

3 LGBT'Lİ ADAY

Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4 Mayıs seçimleri için İstanbul'da listelerinde 3 LGBT'liye yer verdi.

BEYANNAMEDE ÖZEL MADDE

CHP'nin yanı sıra ittifak ortağı İYİ Parti de sakıncalı vaatlerden geri durmuyor. İYİ Parti'nin 2023 Seçim Beyannamesinde 112. madde dikkat çekiyor. Madde şöyle: "Cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın önüne geçmek adına herkesin eşit olduğu ilkesini benimseyeceğiz ve cinsel yönelimden dolayı uygulanan şiddete yönelik hukuki tedbirleri artırıp güçlendireceğiz."

Evliliğe teşvik

AK Parti yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirecek. Türkiye Yüzyılı'nın güçlü aile yapısı içinde yetişmiş donanımlı nesillerle inşa edilmesi, hükümet politikalarında yer alıyor.

* Aile ile ilgili çalışmalarda toplumun istek, ihtiyaç ve önerilerinin esas alındığı sosyal politikalar geliştirilecek.

* Aile Sosyal Destek Programı'nın kapsayıcılığını artırmak amacıyla her 3 bin haneye bir ASDEP görevlisi hizmet verecek.

* Yeni evlilikler teşvik edilecek. Aile ve Gençlik Bankası kurulacak. Yeni evli çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.

* Her ailede gençler başta olmak üzere en az 1 çalışan olacak.

* Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması başlatılacak. Bu sayede gelirden en az payı alan nüfusun gelirdeki payı yükseltilecek.

* Ev hanımlarına emeklilik imkanı getirilecek. İsteğe bağlı ödeyecekleri primin üçte birini devlet karşılayacak.

Merve Safa Akıntürk