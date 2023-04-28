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İzmir'de sitede çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitedeki binada çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 07:29, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 09:27
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İzmir'de sitede çıkan yangın kontrol altına alındı

Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada saat 22.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar yerden, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

Yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan 112 Acil Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bir kişiyi İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Dumandan etkilenen 5 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Yaşadığı panik nedeniyle ayağı burkulan bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

Hastaneye kaldırılan kişinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalan bir kedi ile köpeği de kurtardığı bildirildi.

- Yangın

Narlıdere ilçesine bağlı Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin bir blokunda dün gece saat 22.00 sıralarında yangın çıkmıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirilmişti.

Zaman zaman patlama seslerinin geldiği binada bulunanlar ekiplerce tahliye edilmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin olay yerinde incelemelerde bulunmuştu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Sitede ikamet ettiği bilinen sanatçı İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir'e, uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin." ifadelerini kullanmıştı.

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