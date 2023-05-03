İcraya giden avukat ayağından vuruldu

Turgutlu ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, icra memurları ile birlikte Turgutlu-İzmir yolu üzerinde bir işyerine haciz işlemi için giden avukat Mehmet Demirlek, iddiaya göre iş yerinde bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarken, yaralanan Demirlek, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisi burada yapılan Demirlek, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Demirlek'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Turgutlu emniyeti silahlı saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.