Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Mayıs Cumartesi günü Kayseri ve Mersin mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi, 7 Mayıs Pazar günü ise Büyük İstanbul Mitingi'ni gerçekleştirdi.

Erdoğan, 4 Mayıs Perşembe günü Giresun, Ordu ve Samsun mitinglerini gerçekleştirirken, 5 Mayıs Cuma Van ve Erzurum Mitingi'nde konuştu, TV Net yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Pazartesi günü Memur-Sen Genel Kurulunda konuştu, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'na katıldı.

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