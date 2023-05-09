Kemal Derviş son yolculuğuna uğurlandı

Derviş'in vasiyeti üzerine aile içinde ve dar katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi. Derviş'in ailesi, vasiyete binaen basından cenaze törenini görüntülememesi ricasında bulundu.

Cenaze törenine, Derviş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da katıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net