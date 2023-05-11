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Bölücü terör örgütüne yönelik 'Eren Huzur İlkbahar-Yaz' operasyonları başladı

"Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1" kapsamında Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 13:05, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 13:06
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Bölücü terör örgütüne yönelik 'Eren Huzur İlkbahar-Yaz' operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonlarıyla kırsalda tükenme noktasına gelen bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak amacıyla "Eren Huzur İlkbahar-Yaz" dönemi operasyonlarının başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren Abluka Sonbahar-Kış" operasyonlarının başarılı şekilde sona ermesiyle, PKK terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak, teröristlere amansız baskı sürdürmek, lojistik/ikmal kanallarını kesmek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonu başlatıldı.

"Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1" kapsamında ilk operasyon Diyarbakır'ın Lice ilçesinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç" adıyla yapıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emir komutasındaki operasyona, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 4 tabur, 58 tim ve 579 personel katıldı.

- 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

J-İHA/J-SİHA destekli icra edilen operasyonda ekipler ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Aramalarda M-16 piyade tüfeği, AK-47 piyade tüfeği, çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

"Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1" kapsamında jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla 1 Ekim'e kadar 9 bin 222 operasyon yapılması planlanıyor.

- "Eren Abluka Sonbahar-Kış" operasyonlarında 205 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan "Eren Abluka Sonbahar-Kış" operasyonlarında 44'ü ölü olmak üzere 205 terörist etkisiz hale getirilirken, terör örgütü PKK'nın kullandığı 601 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Aramalarda 306 silah, 427 el bombası, 196 mayın/EYP, 1691 kilogram patlayıcı madde, 141 bin 638 değişik çapta mühimmat, 1160 tüp, 10 milyon kök kenevir, 1 milyon 800 bin kök skunk bitkisi, 19 ton esrar, 21 jeneratör, 70 dürbün, 18 güneş paneli ve 16 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik başlatılan operasyonlara halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde devam edileceği ve terör örgütü PKK'nın ülke gündeminden tamamen çıkarılmasının sağlanacağı kaydedildi.

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