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12 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

12 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 00:01, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 00:09
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12 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Bekir Bozdağ, seçim irtibat bürosunda halka hitap edecek, AK Parti Şanlıurfa Merkez ve İlçeler Sandık Kurulu üyeleri ile toplantıya ve MÜSİAD İl Başkanlığı programına katılacak.

(Şanlıurfa/13.30/16.00/18.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Pendik'te Vanlılar buluşmasına katılacak, Kartal ve Maltepe AK Nokta'da halka seslenecek, Ataşehir'de otobüsle halkı selamlayacak, Kadıköy'de halka hitap edecek.

(İstanbul/10.00-20.00)

3- Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyük Alanya Buluşması Cumhurun Mitingi"ne iştirak edecek.

(Antalya/18.00)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman ve Aksaray'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarına katılacak.

(Karaman/14.30/Aksaray/17.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek miting ile Millet İttifakı'nın Anadolu Meydanı'ndaki Ankara mitinginde vatandaşlara hitap edecek.

(Yozgat/13.00/Ankara/17.00)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Elazığlı Hemşehriler Buluşması'na katılacak

(İstanbul/20.00)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde seçim günü hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

8- CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partisinin seçim koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madencilerle kahvaltıya ve BOTAŞ ve TEİ arasında işbirliği protokolü imzalama törenine katılacak, gençlerle buluşacak, Çekiçler Mermer Fabrikası ile Muttalip Mahallesi'ni ziyaret edecek.

(Eskişehir/09.30-18.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa milletvekili adayı Mustafa Varank, B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi Tanıtım Programı'na, Bağlarbaşı Meydanı Vatandaş Buluşması'na, Mihraplı Vatandaş Buluşması'na ve Emek Osmangazi Cumhur Buluşması'na katılacak.

(Bursa/11.00-20.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ciro, perakende satış ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin final serisinde Ziraat Bankkart ile Halkbank dördüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.30)

2- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5'incilik mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta ile Nilüfer Belediyespor, 7'ncilik mücadelesinde ise Sarıyer Belediyespor ile Aydın Büyükşehir Belediyespor ikinci maçta karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/16.00)

3- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor maçları yapılacak.

(Bolu/13.30/16.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası başlayacak; Onvo Büyükçekmece-Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ maçları yapılacak.

(İstanbul/18.00/Bursa/20.30)

5- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisinde İzmit Belediyespor ile Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/18.00)

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