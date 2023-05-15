Gine Bissau ve Senegal liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 22:50, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 22:52
Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gine Bissau ve Senegal liderleri, görüşmelerde, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.