Polis memuru, istirahat halinde iken hayatını kaybetti

Esen'in cenaze namazına, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Simav İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ve çok sayıda vatandaşın katıldı

Simav Gılmanlar Köyü doğumlu evli ve 3 çocuk babası olan Şenol Esen (37) geçici görevle gittiği Hatay'ın Defne ilçesinde istirahat halindeyken rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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