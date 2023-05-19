Kabataş-Bağcılar tramvayı raydan çıktı, seferler aksadı

Sultanahmet, Sirkeci ve Gülhane duraklarında turist ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Kaza nedeniyle Sultanahmet ile Sirkeci arasında bir süre sefer yapılamazken, incelemeler sonrası Bağcılar yönündeki seferler kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Kabataş istikametine seyir halinde olan tramvay, Sultanahmet ile Gülhane durakları arasındaki virajda raydan çıktı.

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