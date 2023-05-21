Mesleki yeterlilik şartı geliyor: Togg'a usta eller değecek

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg yollarda yerini alırken, aracın üretiminde ve bakımında görev alacak kalifiye eleman ihtiyacı için önemli bir adım atılıyor. Togg'ların üretimi devam ederken, elektrikli taşıt montaj elemanına da mesleki yeterlilik şartı geliyor.

Mesleki Yeterlilik Kurumuna (MYK) sunulmak üzere, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ve İzmir Ticaret Odası iş birliği ile elektrikli taşıt montaj elemanının ulusal yeterliliklerine dair bir taslak çalışma hazırlandı.

Taslağa göre; 60 DC (Doğru akım) volt ve üstünde bataryaya sahip elektrikli taşıtlarda çalışma yapabilecek düzeyde temel elektrik bilgisi eğitimini başarıyla tamamladığını belgeleyen aday, mesleki yeterlilik sınavına girebilecek.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ-