Millet İttifakı'nda yüzde 25 kavgası
Millet İttifakı'nın küçük ortakları DEVA, Gelecek, DP ve Saadet Partisi'nin CHP listelerinden seçime girerek 38 milletvekili kazanmalarının yankıları sürüyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 10:59, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 10:43
Küçük ortaklar arasında 'En fazla oy desteğini biz yaptık' şeklinde karşılıklı açıklamalar geliyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP listelerinden aday olan DEVA Partili isimlerin 'Milletvekilliğini hakkıyla kazandıklarını' iddiasında bulundu. Babacan, tartışmalı isim Sadullah Ergin'in CHP'nin oy oranı açısından en yüksek olduğu Ankara birinci bölgede yer alan Çankaya'dan aday olması ile CHP'nin oy oranının yüzde 5,5 arttığını ima etti. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise Türkiye genelinde CHP'ye oy katkılarının yüzde 3'ten fazla olduğunu kaydetti. Gelecek Partisi ve Saadet Partisinde de CHP'ye en fazla oy desteğinin kendilerinden geldiği görüşü hakim.