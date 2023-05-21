Bakan Koca, açılışı bugün yapılacak Defne Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Öte yandan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu arada aramızda kalsın Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz." ifadelerini kullandı.

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