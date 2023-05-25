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'YSK önünde toplanma' çağrısında bulunmuşlardı...Soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Şafak'ın dünkü "Kaos Hazırlığı Yapmışlar" manşetini ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. Haberde firari FETÖ'cülerle CHP'li trollerin 14 Mayıs gecesi kalabalıkları YSK önünde toplama kampanyasına ilişkin detaylar yer alıyordu. Savcılık, emniyetten kaos planı yapan hesapların tespitini istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 07:44, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 07:46
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'YSK önünde toplanma' çağrısında bulunmuşlardı...Soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Şafak'ın manşet haberini ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. "Kaos hazırlığı yapmışlar" başlıklı dünkü manşet haberimiz ses getirdi. Haberde, 14 Mayıs'ta seçimin sonucuna göre eylem planı yapan gruplara işaret edilmişti. Erdoğan'ın yarışı önde götürdüğü anlaşılınca sosyal medyada, "oyların çalındığını ve YSK verilerinin şaibeli olduğunu" öne süren binlerce mesaj atıldı. CHP'nin trol ordusu, FETÖ'cüler ve diğer yasa dışı örgüt mensupları, o akşam Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde toplanma çağrısı yaptı. Haberde dikkat çekilen hususlarla ilgili İstanbul Basın Savcılığı, YSK önünde toplanma çağrısı yapanların tespit edilmesini istedi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi o hesapların kime ait olduğunu tespit etmek için harekete geçti.

İŞTE O HESAPLAR

İşte 14 Mayıs'ta provokasyonna yeltenen hesaplardan bazıları:

* Furkan Güngör (Haber Report): Birçok sosyal medya kullanıcısı Kılıçdaroğlu'na "YSK'ya git" çağrısı yaptı.

* Hüseyin Dicle (Militer Doktrin): YSK önüne gerekirse 50 bin avukatla gidin! SADAT'ın kapısına gittiğiniz gibi YSK'ya da gidin! YSK'yı mercek altına alın. İkinci tura dikkat!

* Hakan Arslan (Komunistbaskan): Derhal YSK'ya git başkan.

* İbrahim Akyol: Korkmayın. Biz halkız. YSK'nın önüne gidin bizi çağırın. Biz kazandık çalmalarına izin vermeyin.

* Mert Kök (Astrolog Meral): 2018'de yüzde 52 alan bir kişi, bu kadar olumsuzluğa rağmen nasıl yüzde 49 oy alabiliyor? Kılıçdaroğlu YSK'ya neden gitmiyor?

* Oktay Doğan (Sol Yumruk): Haydi YSK'ya gidin ve her bir oyumuzun hesabını sorun.

* Ali Saygın (Tutanak Perisi): Hasan Hüseyin aşkına, pir aşkına, can aşkına avukatları YSK önüne yığ be adam. "Bu kararı tanımıyoruz" de.

* Halit Sıkıcı (Ters Adam): Sayın Kemal Kılıçdaroğlu YSK önüne gitmeniz hesap sormanız gerekiyor haydi.

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