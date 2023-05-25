Ünlü sanatçı İlham Gencer hayatını kaybetti!

Türkiye'nin ilk Piyanist şantörlerinden biri olan caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti. Bozkurt İlham Gencer'in ölüm haberini, oğlu şarkıcı Bora Gencer, sosyal medya hesabından duyurdu. Gencer, "Babam Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi dünya iyisi insan adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik" ifadelerini kullandı.

Henüz beş yaşındayken annesinden aldığı derslerle başladığı Müzik hayatını yaşamının sonuna kadar sürdüren sanatçı, birçok unutulmaz esere de imza attı. Türkiye'nin ilk yerli caz grubunu kuran Gencer, 1950'li yılların başında Amerikalı şarkıcı Eartha Kitt'e "Katibim" şarkısını öğretti.

Kitt 1953 yılında, bu anonim şarkıyı caz tarzında ve eğlenceli İngilizce sözlerle seslendirdi. Şarkı dünya çapında hit oldu.

İlham Gencer, ilk evliliğini Ayten Alpman'la yaptı.

Çiftin kızları ünlü caz vokalisti Ayşe Gencer geçtiğimiz Aralık'ta 66 yaşında yaşamını yitirdi. İkinci evliliğini ise Necla Gencer ile yapan Gencer'in çocukları Bora Gencer ve İlhan Gencer de müzikle ilgilendi.

100. doğum gününü Bodrum'da kutlamıştı

İlham Gencer, 28 Ağustos 2022'de Bodrum'da sanatçı dostlarının katıldığı sürpriz kutlama ile 100'üncü yaş gününü kutlamıştı.

Yakın dostu Ajda Pekkan, Gencer'in vefatının ardından "Canım Ustam , Çok Değerli Hocam , ilk sahnemin Duayeni.. Sevgili #ilhamgencer ruhun şad olsun , ışıklar içinde uyu" cümlelerini paylaştı.

Vasiyeti 100. yıl marşı

İlham Gencer 17 Nisan 2022 tarihinde Hürriyet'e verdiği röportajda "Cumhuriyet'in 100'üncu yılı için bestelediğim marşın, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünde devlet tarafından çalınmasını vasiyet ediyorum" demişti.