Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun TRT'deki propaganda konuşmaları yayınlandı

Konuşmasına seçmenlere 14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na verdikleri için teşekkür ederek başlayan Erdoğan, seçmenleri 28 Mayıs'ta da bir kez daha sandığa gitmeye çağırdı, "Hem katılım hem de destek bakımından rekor oranlarla Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini tüm dünyaya ilan edeceğimiz bir seçim yaşayacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Seçimdeki rakibi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ülkenin ve milletin geleceği için söyleyecek herhangi bir sözü olmadığını bu süreçte tüm açıklığıyla gördüklerini" belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sandıktan çıkan mesaj şudur; milletimiz kendi değerlerine saygı duymayan, terör örgütleriyle kol kola yürüyen, bölgesel ve küresel güçlerin dümen suyuna girme sözü veren bir adaya, ülkenin yönetimini teslim etmeyeceğini açıkça söylemiştir."

Muhalefetin "Meclis'te çoğunluğu kaybedişinin, cumhurbaşkanlığında da açık ara geride kalışının öfkesini, hıncını, acısını, milletimizden ve özellikle de depremzedelerimizden çıkartmaya çalıştığını" savunan Erdoğan, "Kendi milletine hakaret üzerine kurulu böyle bir siyaset dilini reddediyoruz. Hele hele asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde mağdur ve mazlum duruma düşen kardeşlerimize yapılan saygısızlıkları asla kabul edemeyiz" dedi.