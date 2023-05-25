Meclis tutanaklarında 'Kandil' tartışması

AK Partililer, HDP'lileri "Kandil'den talimat almadan yürümüyorsunuz!" diye eleştirince HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den yanıt geldi. Önder, "Cumhurbaşkanı ( Recep Tayyip Erdoğan) o zaman Başbakandı, Beni aradı, 'Kandil'e gittiniz, ne oldu? diye sordu. Kandil'den talimat alan, haber gönderen, ricacı olan kimmiş; kaldırın dokunulmazlığımızı, bütün bunları mahkemelerde de konuşacağız" dedi.

İtiraflar TBMM tutanaklarına şöyle yansıdı:

BÜLENT TURAN KABUL ETTİ

Bülent Turan (AK PARTİ): Kandil'den talimat almadan yürüyemeyenleri milletin takdirine bırakıyorum.

Mahmut Toğrul (HDP): Sen nereden talimat alıyorsun?

Sırrı Süreyya Önder (HDP): Cumhurbaşkanı o zaman Başbakandı, beni aradı, "Kandil'e gittiniz, ne oldu?" dedi. Bunun devamını mahkemelerde söyleyeceğiz. Onun için, Kandil'den talimat alan kimmiş, Kandil'e haber gönderen, ricacı gönderen kimmiş; kaldırın dokunulmazlığımızı, bütün bunları mahkemelerde konuşacağız.

Metin Külünk (AK PARTİ): Biz istediğiniz yerde konuşuruz, nerede istiyorsanız orada konuşuruz.

Bülent Turan (AK PARTİ): Genel Başkanımız da bizler de bu ülkede barış olsun diye her türlü riski aldık. O zamanki atmosferin bugünden farklı olduğunu herkes biliyor. Biz barış adına adım attık ama bunu anlamayan, silahtan başkasını tanımayan insanların bugün bunu söylüyor olmasını kıymetli bulmuyoruz.