Meclis tutanaklarında 'Kandil' tartışması
7 yıl önce 20 Mayıs 2016'da milletvekilleri arasında Meclis tutanaklarına yansıyan konuşmalar yeniden gündeme taşıdı
AK Partililer, HDP'lileri "Kandil'den talimat almadan yürümüyorsunuz!" diye eleştirince HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den yanıt geldi. Önder, "Cumhurbaşkanı ( Recep Tayyip Erdoğan) o zaman Başbakandı, Beni aradı, 'Kandil'e gittiniz, ne oldu? diye sordu. Kandil'den talimat alan, haber gönderen, ricacı olan kimmiş; kaldırın dokunulmazlığımızı, bütün bunları mahkemelerde de konuşacağız" dedi.
İtiraflar TBMM tutanaklarına şöyle yansıdı:
BÜLENT TURAN KABUL ETTİ
Bülent Turan (AK PARTİ): Kandil'den talimat almadan yürüyemeyenleri milletin takdirine bırakıyorum.
Mahmut Toğrul (HDP): Sen nereden talimat alıyorsun?
Sırrı Süreyya Önder (HDP): Cumhurbaşkanı o zaman Başbakandı, beni aradı, "Kandil'e gittiniz, ne oldu?" dedi. Bunun devamını mahkemelerde söyleyeceğiz. Onun için, Kandil'den talimat alan kimmiş, Kandil'e haber gönderen, ricacı gönderen kimmiş; kaldırın dokunulmazlığımızı, bütün bunları mahkemelerde konuşacağız.
Metin Külünk (AK PARTİ): Biz istediğiniz yerde konuşuruz, nerede istiyorsanız orada konuşuruz.
Bülent Turan (AK PARTİ): Genel Başkanımız da bizler de bu ülkede barış olsun diye her türlü riski aldık. O zamanki atmosferin bugünden farklı olduğunu herkes biliyor. Biz barış adına adım attık ama bunu anlamayan, silahtan başkasını tanımayan insanların bugün bunu söylüyor olmasını kıymetli bulmuyoruz.