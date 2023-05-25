İkinci el Togg ilanı için RTÜK'ten inceleme

Togg'un web sitesi üzerinden gerçekleştirilen ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişiden noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenen 20 bini otomobillerini teslim almaya başladı.

Bu arada Togg sahibi olan bir kişi aracını ikinci el araba sitesinden satmak için ilan verdi. Söz konusu ilanda Ankara'da satışa sunulan ve henüz 600 km yol yapmış bir Togg'un 3.5 milyon TL'ye satışa konulduğu görüldü. Aracın standart satış fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yenişafak gazetesi bu kişinin RTÜK Uzmanı Sadık Canyurt olduğunu öne sürdü.

ŞAHİN: İNCELEME BAŞLATILDI

Yenişafak'ın haberinin ardından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şahin şunları kaydetti:

"KESK Konfederasyonu'na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve milli gururumuz TOGG üzerinden akıl almaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır."