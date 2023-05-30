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Felsefe öğretmeni yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, genç yaşta yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen ilçenin sevilen öğretmenlerinden Dilek Demirci sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 11:58, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 12:01
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Felsefe öğretmeni yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü

Ayvalık'ta, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin felsefe öğretmeni Dilek Demirci, uzun süredir mücadele ettiği amansız bir hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk annesi 53 yaşındaki Demirci'nin cenazesi, 150 Evler Mahallesi'ndeki Şehitler Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ayvalık Kabristanı'nda toprağa verildi.

Ayvalık'ın köklü bir ailesinin en küçük kızı olan Dilek Demirci'nin cenazesinde; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, eğitim sendikaları temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve akrabaları hazır bulundu. Gözyaşlarının adeta sel olduğu cenazede; Dilek Demirci'nin kendisi gibi öğretmen olan eşi Mustafa Demirci, kızı Özge ve oğlu Berk'in derin üzüntüsü ise yürekleri dağladı.

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