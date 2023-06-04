Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Derbi sonucu)
Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Derbi sonucu)
Aksaray'daki kazada acı tesedüf
Aksaray'daki kazada acı tesedüf
Kurbanlık hayvan fiyatları belli oldu
Kurbanlık hayvan fiyatları belli oldu
Yeni Adalet Bakanı Tunç'tan 'anayasa' açıklaması
Yeni Adalet Bakanı Tunç'tan 'anayasa' açıklaması
'Aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız'
'Aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız'
Resmi Gazete'de iki önemli atama kararı yayınlanabilir
Resmi Gazete'de iki önemli atama kararı yayınlanabilir
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki 5 önemli isim: Dış basının odak noktası
Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki 5 önemli isim: Dış basının odak noktası
TBMM'nin 30. Başkanı bu hafta seçilecek
TBMM'nin 30. Başkanı bu hafta seçilecek
Bakanlıklarda devir teslim başladı
Bakanlıklarda devir teslim başladı
Selin çökerttiği bölüme yaklaşan treni, vatandaşlar son anda durdurdu
Selin çökerttiği bölüme yaklaşan treni, vatandaşlar son anda durdurdu
Yerel mahkemedeki hakim, bu sefer üst mahkemede karşılarına çıktı
Yerel mahkemedeki hakim, bu sefer üst mahkemede karşılarına çıktı
Yeni TBMM mesaiye başlıyor: İşte bu haftanın gündemi
Yeni TBMM mesaiye başlıyor: İşte bu haftanın gündemi
Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
3 kritik koltuk boş kaldı: Yeni atamalar bekleniyor
3 kritik koltuk boş kaldı: Yeni atamalar bekleniyor
İşte yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler
İşte yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler
Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekiliydi: Yeni Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekiliydi: Yeni Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Vize engeline çare zoraki vatandaşlık
Vize engeline çare zoraki vatandaşlık
Meclis Başkanlığı için geri sayım başladı
Meclis Başkanlığı için geri sayım başladı
Hizmet kabinesi
Hizmet kabinesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu
Yeni kabinede iki isim değişmedi
Yeni kabinede iki isim değişmedi
Yusuf Tekin 5 yıl sonra Bakan olarak döndü
Yusuf Tekin 5 yıl sonra Bakan olarak döndü
Ankara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyor
Ankara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyor
TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı belli oldu
TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kucaklaşmaya ihtiyaç var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kucaklaşmaya ihtiyaç var
Emeklinin gözü kademeli zam planında
Emeklinin gözü kademeli zam planında
Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne?
Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti
İzmir'de bir kadın cinayeti olayında ihmalleri olmakla suçlanan 12 polise dava
İzmir'de bir kadın cinayeti olayında ihmalleri olmakla suçlanan 12 polise dava
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Derbi sonucu)

Şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 20:59, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 21:23
Yazdır
Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Derbi sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, sezonun son derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.

Karşılaşmada goller, 28' ve 79'da Zaniolo 71'de Icardi'den geldi.

Ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezonun son derbi maçında Fenerbahçe'yi yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Sarı kırmızı takım Süper Lig Şampiyonluk kupasını maçın ardından törenle alacak.

Mauro Icardi sezonu 22 golle tamamladı Jorge Jesus derbi galibiyeti yaşayamadı

FENERBAHÇE'NİN İKİNCİLİĞİ TEHLİKEDE
Fenerbahçe'nin ikinciliği tehlikede
Fenerbahçe, derbi maçı kaybederek ikinci sıra şansını riske attı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe 77 puanla son haftaya giriyor. Fenerbahçe, son hafta ligden çekilen Gaziantep FK'dan 3 puan alacak.

Sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçını kazanmak zorunda olacak. Siyah-beyazlılar maçını kazanırsa, ikili averajda rakibinden üstün olduğu için sezonu 2. tamamlayacak.

ICARDI DERBİLERİ BOŞ GEÇMİYOR
Bununla birlikte Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, bu sezon 22. lig golüne imza attı. Icardi aynı zamanda; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında toplam 6 gol kaydetti.

Mauro Icardi, Johan Elmander'den sonra Fenerbahçe'ye hem iç sahada hem de dış sahada gol atan ilk Galatasaray futbolcusu oldu.


Icardi, 2007/08 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla ilk 11 çıktığı üst üste sekiz Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.
Fenerbahçe'nin derbi laneti
Fenerbahçe, bu sezon sadece Trabzonspor karşısında evinde 3-1 kazandığı maçla derbi maçı kazanmış oldu.

Sarı-lacivertli takım Galatasaray'a 2 maçta kaybetti; Beşiktaş'a karşı ise 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Sarı kırmızı takım Süper Lig Şampiyonluk kupasını maçın ardından törenle alacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber