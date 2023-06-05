Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 19:56, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 20:05
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.40'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,41 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.