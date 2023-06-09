Gübre destek oyunu: Günaşırı fiyatı artıyor

Son haftalarda doların yükselmesi gübre sektörünü yeniden hareketlendirdi. Fiyatların daha fazla yükseleceğini öngören fırsatçılar ürünleri depolara çekti. İnternet satışlarında da stokçulukalenen gözlendi. Mayıs ayında satışı olan kiloluk gübreler, dövizkurunun artması ile birlikte satıştan çekildi. Birçok ürüne 'stokta yok' yazısı eklendi. Toptancılar gübreyi sınırlı sayıda verirken, büyük fabrikaların da satışlara kota koyduğu iddia edildi.

KAAN ZENGİNLİ-