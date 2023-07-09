Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 11 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek törenle 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı verilecek.
Noter huzurunda gerçekleşecek törende hak sahiplerinden 82'sinin ataması öğrenim durumları itibarıyla avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, fizikçi, hemşire, mühendis, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara atamaları yapılacak.
11 Temmuz 2023 tarihinde ataması yapılacak 263 kişiyle birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısı 48 bin 819'a ulaşacak.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği