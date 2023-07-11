Okullarda cep telefonu ve tablet kullanımına karşı tedbirler gündemde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber canlı yayında eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de katıldığı canlı yayında öğretmenlerin ders sırasında telefon kullanımına ve öğrenci görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin konularla ilgili soruları yanıtladı.

"CEP TELEFONU VE TABLETLERİN OKULLARDA KULLANIMI İLE İLGİLİ TEDBİR ALMAKTA FAYDA VAR"

Okullarda cep telefonu ve tablet kullanımı ile ilgili hem öğretmenlerin hem de velilerin yakınması olduğunu belirten Bakan Tekin, "Öğretmenler ve veliler bu konudan yakınıyorlar. Dolayısıyla okulların tamamı için değil ama dersliklere sokulmasıyla ilgili bir tedbir alınmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Başka tür problemler de çıkıyor, çocuklar sınıfta görüntü çekebiliyor... Hepsini tek pakette değerlendirip bir tedbir almakta fayda var" değerlendirmesinde bulundu.