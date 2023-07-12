12 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek, devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek, basın toplantısı düzenleyecek.

(Vilnius)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SETA tarafından düzenlenecek "7. Yılında 15 Temmuz Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda memur maaşlarında artış ve vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek.

- Saadet Partisinin grup toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/09.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı sanayi üretim endeksi ile kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, NATO Zirvesi'nde ikinci gün toplantılarına katılacak.

(Vilnius)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov'la bir araya gelecek, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemelerde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığı, Gaziantep Belediyesi ve Valiliği ziyaret edecek, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin mezuniyet törenine katılacak.

(Gaziantep/10.30-16.00)

2- Fenerbahçe, Rusya'da sürdürdüğü yeni sezon çalışmaları kapsamında katıldığı Pari Premier Cup'ta Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle karşılaşacak.

(St. Petersburg/19.30)

3- Futbolda 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Galatasaray'ın Avusturya, Beşiktaş'ın Almanya ve Trabzonspor'un Slovenya'daki kampları sürüyor.

(Graz/Grassau/Kranj)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da teklerde çeyrek final mücadelesi tamamlanacak.

(Londra)

5- Fransa Bisiklet Turu'na Clermont Fernand-Moulins arasındaki 11. etap yarışıyla devam edilecek.