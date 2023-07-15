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Çankırı'da bulunan 500 yıllık meşeye bakım yapılması talebi

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bulunan ve 500 yaşında olduğu tahmin edilen meşeye bakım yapılması talep edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 11:22, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 11:38
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Çankırı'da bulunan 500 yıllık meşeye bakım yapılması talebi

İl merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Yapraklı ilçesi Karacaözü köyünde koruma altında bulunan ve 500 yaşında olduğu tahmin edilen ağaç 12,20 metre çapında.

Geçmiş yıllarda ortasına demir direk dikilerek çelik hasatlarla bağlanan, gölge alanı 256 metrekare olan meşe ağacı, 2006'da tescil edildi.

Karacaözü Köyü Muhtarı Recep Akbaş, AA muhabirine, köylerinin ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek "Tarihi ağacımızın yarısı zararlı böcekler nedeniyle kurudu. Son yıllarda ağacı ziyarete gelenler azaldı. Önceleri festival gibi bazı etkinlikler yapılıyordu ancak ağaç bakımsız olduğundan dolayı ilgi düştü. Yetkililer tarafından ağaca bakım yapılmasını istiyoruz." dedi.

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