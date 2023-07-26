Sağlık-Sen nöbet ücretlerinin artırılması istedi



Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen, yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanını ilgilendiren 1 Ağustos'ta başlayacak 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini açıkladı.

Memurlar.net katıldığı toplantıda önemli açıklamalar yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan , Ankara'daki Genel Merkezi'nde 7. Dönem Sözleşme Talepleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

İşte Sağlık-Sen'in toplu sözleşme talepleri:

Hekimler, hemşireler, ebeler, sağlık teknisyenleri her zor dönemde, her sıkıntılı zamanımızda umut olmuştur, onların çağrısına kayıtsız kalmadan, taleplerini gölgede bırakmadan kalıcı ve gerçek çözümler için masada olacağız. 7. Dönem Toplu Sözleşme taleplerimizi içeren teklif dosyamız 109 maddeden oluşmaktadır.

Tekliflerimizden öne çıkan bazı maddelerin başlıkları: şöyle:

" Sabit Ek Ödemelerde Artış Yapılması

" Nöbet Ücretlerinin Ortalama 3 Kata kadar Artırılması

" Tüm Sağlık Çalışanlarının İcap Nöbet Ücretinden Yararlanması

" Sağlık Çalışanlarına Gece Tazminatı Ödenmesi

" Ek Ödeme Tavan Oranlarının Artırılması

" Taban Ödemelerin Artırılması

" Taban Ödemenin Emekliliğe Yansıtılması

" Özel Hizmet Tazminatının Artırılması

" Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Yardımı Verilmesi

" 14 Mart Tıp Bayramı'nda İkramiye Verilmesi

" Aile Hekimliği Tavan, Teşvik ve Destek Ödemelerinin Artırılması

" Sosyal Hizmet Tazminatının Artırılması

" Üniversite Hastanelerinde Görevli Personele Kurumlar Arası Yer Değişikliği Hakkı Verilmesi

" Teşvik Ek Ödemelerinin Artırılması

" Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları İçin Kreş Yardımı

" Yıllık İzin Sürelerinin Tamamında Ek Ödemelerden Kesinti Yapılmaması

" Hizmet Kolundaki Tüm Çalışanlara Toplu Taşımada İndirim

" İdari İzinlerde Nöbet Ücreti ve Nöbet İzni Probleminin Çözülmesi

" Salgın İle Mücadele Dolayısıyla Bir Derece Kademe Verilmesi



Toplamda 109 Teklifimizle birlikte hekimin, hemşirenin, ebenin hakkı için, emeği için, alın teri için masada yer alacağız ve emeğin mücadelesini vereceğiz.



Diğer Sendikaların 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin talepleri şöyle:

-Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 2024-2025 yıllarını kapsayan dönemde yüzde 110 artış talep ettiklerini açıkladı.

-Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesinde taleplerini açıkladı. Kamu-Sen: 2024 yılının tamamı için refah payı dahil kümülatif %100,2, 2025 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara %58,4 zam olarak özetlenebilir.

-Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), en düşük memur maaşının 2024'ün Ocak ayı itibarıyla eş, çocuk yardımı ve kira yardımıyla en az 45 bin liraya çıkarılmasını talep etti.

-Eğitim Bir-Sen'in toplu sözleşmedeki talepler şu şekilde;

Toplu sözleşme masasında ilk talebimiz, en düşük devlet memuru maaşının 22 bin TL'ye çıkarılacağı sözünün yerine getirilmesini sağlamak olacaktır. Bunun için en düşük devlet memuruna eksik ödenen 1.650 TL'nin tazmin edilmesini istiyoruz.

2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin iyileşeceğine ve enflasyon rakamlarının düşeceğine dair inancımızla, 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil, birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz.

İki yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte, vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 lira olacak.