'Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaklaşık 500 çocuk yetim ve öksüz kaldı'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu ve hazırlık için önleyici tedbirler alınması gerektiğini belirterek, "O yüzden önce Japonya'ya gittik. 1995'te Kobe aynen Nurdağı ve İslahiye gibi olmuş. Oradan yeni bir şehir kurmuşlar. Şehri kurarken nelere dikkat ettiklerini bize anlattılar." dedi.

Şahin, Anadolu Yayıncılar Derneğince Altındağ'daki dernek merkezinde düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Şahin, gelinen noktada "iyileşme döneminde" olduklarını, ekonomi, istihdam ve yatırım projelerine ağırlık verdiklerini anlattı.

Şahin, ekim ayında ilk kalıcı konutların depremzedelere teslim edileceğini, barınma sorununu çözerken hayatın normalleşmesi için ticaretin de normalleşmesi gerektiğini ifade etti.



Tarımı geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Şahin, sulanabilir arazilerin de çoğaltılması gerektiğini vurguladı.

Depremin yaşandığı Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaklaşık 500 çocuğun yetim ve öksüz kaldığını kaydeden Şahin, bu çocukların yanında olmak için de uzun soluklu rehabilitasyon çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

Şahin, özellikle depremde annesini, babasını ya da yakınını kaybetmiş çocuklara bedelsiz teslim edilecek 1000 konutluk projenin sonuna geldiklerini, konutlar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacaklarını anlattı.

Deprem sonrası iyileştirmede milli refleks ve dayanışma ruhunun çok yüksek olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bizim ülkemiz afet ülkesi, deprem ülkesi bizim buna hazırlıklı olmamız gerekiyor, önleyici tedbirle. O yüzden önce Japonya'ya gittik. 1995'te Kobe aynen Nurdağı ve İslahiye gibi olmuş. Oradan yeni bir şehir kurmuşlar. Şehri kurarken nelere dikkat ettiklerini bize anlattılar. Biz de buna göre teknik arkadaşları gönderdik."

Dünyada bir yandan da küresel ısınma yaşandığına dikkati çeken Şahin, "Hem yeşil hem akıllı şehirler kurabiliriz daha baştan. Bununla alakalı imar master planını yaptık. Mikro bölgelemeyi yaptık. Özhaseki Bakanımızın söylediği o beş tane kırmızı hattan uzaklaşacak şekilde, yeni şehri nereye koyacağımızı çalıştık, başladık. İyileşiyoruz ve ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

