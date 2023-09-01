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Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,75 değer kazanarak günü 8.056,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.060,92 puana taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 18:19, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 18:24
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Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 138,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 146,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,60 ve holding endeksi yüzde 1,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,21 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,21 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin artması ve Çin'in zorunlu karşılık oranlarını azaltacağını duyurması risk iştahının yükselmesine neden oldu.

ABD'de tarım dışı istihdamın ağustosta 187 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,8'e yükseldi.

Analistler, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın ülkede işsizlik oranındaki yükselişin istihdam piyasasında yavaşlamanın hala devam ettiğini ortaya koyduğunu belirterek, Fed'in faiz artırım döngüsünün son bulmuş olabileceği ihtimalinin gücünü koruduğuna dikkati çekti.

Haftaya yurt içinde enflasyon ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, yurt dışında ise Fed'in açıklayacağı Bej Kitap Raporu, ABD'de fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde ve Japonya'da büyüme, Almanya'da enflasyon, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 seviyesinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,32 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

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