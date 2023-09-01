Sosyal medyada cumhurbaşkanına hakaret eden hemşire tutuklandı
İzmir'de, sosyal medyada cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan hemşire cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 17:29, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 17:28
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, takma adla, küfür de içeren ifadeler kullanarak cumhurbaşkanına hakaret suçunu işleyen sosyal medya kullanıcısının yakalanması için soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında şüphelinin, bir hastanede hemşire olarak görev yapan E.K. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan E.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.