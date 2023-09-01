Ankaralılar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimi aday görmek istiyor?
ALF Araştırma, Ankaralılara 'Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' diye sordu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 18:29, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 18:29
ALF Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırma 26-29 Ağustos tarihleri arasında 3230 kişi ile yüz yüze gerçekleştirildi.
İşte araştırmanın sonuçları;
Ankaralıların önümüzdeki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Aday Tercihleri
Açık uçlu soruya verilen cevaplarda isimlerin parti dağılımı ise şu şekilde;
CHP
. Mansur Yavaş
. Fethi Yaşar
. Alper Taşdelen
Ak Parti
. Osman Gökçek
. Murat Kurum
. Turgut Altınok
. Veysel Tiryaki
. Murat Köse
İyi Parti
. Kürşad Zorlu
. Adnan Beker