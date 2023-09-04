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Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 değer kazanarak günü 8.141,33 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.238,89 puana taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 18:34, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 19:33
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Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 168,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,19 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,08 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,19 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, merkez bankalarının enflasyon hedeflerinin tutturulabilmesi için etkili bir iletişim kurmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Londra'da Avrupa Ekonomisi ve Finans Merkezi tarafından düzenlenen seminerde konuşan Lagarde, sadece enflasyonu düşürmek için kararlı adımlar atmak değil, aynı zamanda orta vadeli enflasyon beklentilerinin süreç boyunca sabit kalmasını sağlamak için etkili bir şekilde iletişim kurmanın da çok önemli olduğunu kaydetti.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirterek, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Çin tarafında da ekonomideki toparlanmanın kırılgan olmaya devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun politika yapıcılar üzerinde daha fazla teşvik sunmaya ilişkin baskıyı sürdürmesini beklediklerini ifade etti.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 seviyesinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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