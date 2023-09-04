Dolar günü yükselişle tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 26,77 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 17:48, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 17:48
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,7170
|26,7180
|26,7750
|26,7760
|Avro
|28,9600
|28,9610
|28,9020
|28,9030
|Sterlin
|33,7400
|33,8570
|33,6800
|33,7970
|İsviçre Frangı
|30,1910
|30,3430
|30,1530
|30,3040
|ANKARA
|ABD Doları
|26,6870
|26,7670
|26,7450
|26,8250
|Avro
|28,9200
|29,0000
|28,8620
|28,9420
|Sterlin
|33,6800
|33,8900
|33,6200
|33,8300