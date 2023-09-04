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Diyarbakır'da bulunan göktaşı 4 milyon liradan satışa çıkartıldı

Türkiye'de 2 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu'da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır'ın Ergani ilçesine düştü. Köy sakinleri yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 19:40, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 19:41
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Diyarbakır'da bulunan göktaşı 4 milyon liradan satışa çıkartıldı

2 Eylül Cumartesi günü akşam saat 20.30 sıralarında Diyarbakır ve birçok ilde olmak üzere görülen göktaşı olarak değerlendirilen cismin havadan süzüldüğü görüldü. Bu esnada Ergani ilçesinin kırsal Güneştepe Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oturan Umut Can Gümüş, gökyüzünün maviye bürünmesiyle harekete geçti. Tarlasında yaklaşık 4 saat aramanın sonucunda daha önce bölgede rastlamadıkları taşı gördü.

Taşı ilk gördüğünde dokunulamayacak şekilde sıcak olduğunu ve tişörtüne sarıp eve götürdüğünü belirten Güneş, taşın ağırlığının 500 gram olduğunu söyledi.

4 milyon TL'ye satışa çıkardı

Taşın fotoğrafını çekip amcasına gönderen Güneş, işin uzmanlarından görüş aldıktan sonra göktaşı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Elimdeki göktaşını köyümüzden az ötedeki taşlık alanda buldum. Taşı bulduğumda sıcaklığından dolayı elleyemedim. O sırada tişörtümü çıkarıp taşı içine koydum. Evde taşın fotoğrafını çekip öğretmen olan amcama gönderdim. Amcam da Ankara'da bu işlerle ilgilenen arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları da taşı kolonyayla yıkayıp parmağınızla taşı kazıyın dedi. Eğer siyah bir madde parmağa yapışırsa göktaşı olabileceğini söyledi. Meteor düştükten sonra 3-4 saat boyunca ben bu taşı aradım. Akşam olduğu için telefon ışığıyla aradım. En sonunda taşı buldum. İlk saatler taşın sıcaklığı geçmiyordu. Taşın ağırlığı yaklaşık 500 gram var. Taşın alıcısı olursa 4 milyon TL'ye satıyorum."

Akşam saatlerinde Umut Can Güneş ile birlikte otururken göktaşının kaymasıyla gecenin gündüze döndüğünü söyleyen Hüseyin Güneş, taşı yanlarına götürdüğünde dokunulamayacak şekilde sıcak olduğunu söyledi.

"Gece olduğu için taş parlıyordu"

Güneş, "Akşam köyümüzdeki gençlerle oturuyorken gökyüzünde bir cisim kaydı. Bahsettiğimiz cisim de çok parlaktı. O parça yere düştüğünde ışık saçarak indi. Aslında çok merak da ettik biz gitmedik. O sırada Umut da yanımızdaydı. Umut saatlerce taşı aradı. Baktı ki sıcak bir taşın yerde durduğunu gördü. Taşı yanımıza getirdiğinde elimize alamıyorduk. Gece olduğu için taş parlıyordu da" dedi.

Güneştepe Mahalle muhtarı Mehmet Güneş, 2 gün öncesine kadar bölgede böyle bir taşa rastlamadıklarını belirtti.

"Şimdiye kadar ilk defa böyle bir cisme rastladık"

Taşın satıldığı takdirde köye katkıda bulunacaklarını belirten muhtar Güneş, "2 gün öncesine kadar böyle bir taşa hiç rastlamadık. Meteorun düşmesinden sonra çocuklar gidip bölgede araştırma yapıyor. Orada taşı bulup eve getiriyorlar. Şimdiye kadar ilk defa böyle bir cisme rastladık. Kuzenim Ankara'da birileriyle irtibata geçmiş. Kendisi taşı kazıdığınız takdirde parmağınızda bir renk oluşursa meteor taşının olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Herkesin köyümüzü gelip tanımasını tabi ki çok isteriz. Sonuçta köyümüze meteor taşı düşmüş. Olur da taşı anlaşabileceğimiz birine satarsak köyümüze de katkıda bulunacağız" diye konuştu.

Mahalleli göktaşı aramasını daha da sürdürüyor.

Biber tarlasında 'göktaşı' buldu

Diğer yandan, Elazığ'da yaşayan Hüseyin Tilkat, biber tarlasında küçük olmasına rağmen ağırlığı yaklaşık 5 kilo gelen ve göktaşı olduğunu iddia ettiği taş buldu.

Baskil ilçesine bağlı Gemici köyünde yaşayan Hüseyin Tilkat, tarlada biber toplarken dikkatini çeken parlak bir taş buldu. Küçük, ağır ve farklı görüntüye sahip taşı eve getiren Tilkat, taşın ağırlığının yaklaşık 5 kilogram olduğunu ve manyetik özelliğinin olduğunu fark etti. Mıknatısın taşa yapıştığını gören Tilkat, bunun üzerine göktaşı olma ihtimali üzerine araştırma yapacağını kaydetti. Taşı incelerken aynı zamanda açıklamalarda bulunan Tilkat, "Bu taşı biber tarlasında gördük. Küçük bir taş olmasında rağmen yaklaşık beş kilo geliyor. Mıknatısı yaklaştırdığımız da mıknatısı tutuyor. Ne olduğunu bizde bilmiyoruz. Göktaşı olabilir" dedi.

Bilindiği üzere önceki akşam gökyüzünde mavi ve kırmızı ışık hüzmeli görüntü belirmiş, ışık Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde görülmüş ve göktaşı olduğu değerlendirilmişti.

Bu arada, göktaşı olduğu iddia edilen cismin, 8 sene sonra yine 2 Eylül'de Bingöl'e de düştüğü belirtildi.

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